Внести правки в форме отправки на сайте

Нужно дополнить блок с заявкой yadi.sk/i/P9AlrP-PpqaiR, в текстовой строке "Выберите тип дерева" тип должен подгоняться

автоматически в зависимости от страницы (не обязательно, если сложно

реализовать не нужно):

www.pilotorg.ru/nashi-pil... – Брус

www.pilotorg.ru/nashi-pil... – Доска обрезная

И тд.

И в блоке заказа добавить радиобатн "Доставка": Самовывоз, Доставка.

При выборе Доставка появляется текст "Доставка по Москве 1000 руб. Подробнее на странице Доставка"

Добавить текстовое поле: "Количество"

Убрать подложку в заявке. Оставить одну заливку.

Необходимо настроить формы с заказом звонка и Заявка – сейчас они не приходят на почту.

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