Задача: реализовать модуль подбора смазочных материалов по марке, модели и типу двигателя, с учетом выбранной категории (например: легковые автомобили, грузовые автомобили).

Идеал: http://test15.itepro.ru

Важно отметить то, что модуль должен получиться отдельным от системы управления сайтом (Host CMS). Единственное что необходимо интегрировать, так это форму подбора запчастей и вывод результатов под ней. Еще один важный момент - это динамическая подгрузка результатов без перезагрузки страницы. Так же необходимо обеспечить минимальную нагрузку на сервер и максимальное быстродействие при выводе результатов.

База данных должна быть реализована в MySQL. Важно отметить то, что необходимо реализовать возможность загрузки информации по товарным позициям, по автомобилям (с полями: марка, модель, тип двигателя) с помощи xls или csv-файла.

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