Сделать сайт туристической тематики

Разработать сайт "Отдых выходного дня" согласно перечню работ

указанных в этапе № 1 (файл Этапы ТЗ.doc), расшифровка и описание

перечня работ эатапа № 1 содержится в подробном описании ТЗ (файл

ТЗ.doc).

Сайт должен включать в себя версию для стандартного монитора, планшета

с размером экрана 8", смартфона с размером экрана 4". В случае

необходимости предоставить дополнительные эскизы - об этом необходимо

будет сообщить заранее.

В связи с тем, что проект необходимо реализовать строго в указанные

сроки в сделке (включая проверку и тестирование со стороны заказчика),

просрочки по проекту недопустимы, поэтому если исполнитель пропал и не

отвечает на запросы заказчика (не выходит на связь) в течении 5

календарных дней, сделка может быть расторгнута в одностороннем

порядке по инициативе заказчика.

В период реализации проекта со стороны исполнителя, сайт должен быть

размещен на тестовом сервере с предоставлением доступа заказчику для

контроля продвижения реализации проекта.