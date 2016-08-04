Сделать сайт туристической тематики

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки120 просмотров

Разработать сайт "Отдых выходного дня" согласно перечню работ 

указанных в этапе № 1 (файл Этапы ТЗ.doc), расшифровка и описание 

перечня работ эатапа № 1 содержится в подробном описании ТЗ (файл 

ТЗ.doc). 

Сайт должен включать в себя версию для стандартного монитора, планшета 

с размером экрана 8", смартфона с размером экрана 4". В случае 

необходимости предоставить дополнительные эскизы - об этом необходимо 

будет сообщить заранее.

В связи с тем, что проект необходимо реализовать строго в указанные 

сроки в сделке (включая проверку и тестирование со стороны заказчика), 

просрочки по проекту недопустимы, поэтому если исполнитель пропал и не 

отвечает на запросы заказчика (не выходит на связь) в течении 5 

календарных дней, сделка может быть расторгнута в одностороннем 

порядке по инициативе заказчика.

В период реализации проекта со стороны исполнителя, сайт должен быть 

размещен на тестовом сервере с предоставлением доступа заказчику для 

контроля продвижения реализации проекта.

9 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeevdv
Дмитрий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$400
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexeevdv
Дмитрий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад