Работы по сайту

Просим вас рассмотреть возможность выполнения нижеописанных работ на сайте и указать ориентировочный срок их выполнения и их стоимость.Работоспособные примеры эффекта, который требуется установить на сайт (ссылка в приватной информации).

Недоработанная попытка решения задачи предыдущим исполнителем (требует хО-ОрО-О-Ошей доработки в реализации дизайна и программного кода), но для лучшего понимания задачи приводим и эту ссылку: http://yusherus.com/book.htm#mybook/index

Описание задачи:

У нас куплен плагин, обеспечивающий данные эффекты в приведённых примерах.

Требуется:

1) Доработать плагин для многостраничных сайтов, подогнать математическую модель плагина под дизайн сайта и встроить его в сайт: http://yusherus.com/

2) Обеспечить правильную настройку параметров работы плагина (детали оговорим позже, если договоримся о цене указанных работ).

3) После выполнения непосредственно работ на сайте нужно будет приложить подробную инструкцию по пользованию данным плагином (в переложении на наш сайт), указать в каких файлах находятся настройки элементов, местоположение данных файлов на сервере. Отобразить перечень возможностей настроек плагина и их возможное использование.

Это нужно для обеспечения нашей самостоятельной дальнейшей работы с плагином (при возникновении у нас такой необходимости в будущем).

Вот здесь мы выложили инструкцию, прилагавшуюся к плагину:

http://8376.aqq.ru/WowBook/ это должно вам помочь в оценке работ и при их выполнении.

Сам сайт сделан в системе создания сайтов "Сайткрафт" (сейчас именуемой СК-10) и загружен на хостинг через ftp.

Редактирование и изменение производится путём редактирования файлов .htm и .html (либо, пока не было прямых изменений файлов, через ту же систему "Сайткрафт").

Страницы на сайте есть статичные (в виде файлов на сервере), есть динамические (товары из базы данных mysql).

Детали обсудим с Исполнителем.

Ждём Ваших предложений!