Нужно организовать работу сложного личного кабинета.

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Нужно организовать работу сложного личного кабинета. Высылаю ТЗ.

ТЗ писал лично сам. Бюджет 20000 рублей.

9 лет назад
guest_14569965655843
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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