Создание сайта на Wordpress с нуля, макет дизайна в наличии

Имеется готовый сайт с доменом, который нужно переделать с нуля, перенеся на платформу WordPress и добавить систему администрирования. Сайт должен представлять из себя сайт-визитку с несколькими разделами. Имеется разработанный дизайн – как в виде слайдов с пометками, так и PSD-файлов, где все элементы рабочие и могут быть изъяты в виде отдельных изображений. От вас потребуется максимально сохранить разработанный дизайн,превратив его в рабочий сайт согласно имеющимся указаниям по его функционалу. Детали, наброски дизайна и адрес сайта – по запросу.