Поправить дизайн (верстку) сайта на wordpress в коде

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Завершен6 заявок127 просмотров

Уникальная просьба - поправить немножко дизайн (при прокрутке полоса меню меняет цвет на белый, это не нравится заказчику), нужно оставить меня в цвете, каким он есть без проекрутки.

WordPress
9 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$3
1 день
Великолепный исполнитель! Пунктуальный, всегда на связи. Приемлимая цена! Всем рекомендую.
Хороший заказчик, грамотная постановка задачи, оплата в срок, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад