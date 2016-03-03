Необходимо проверить актуальность и точность методов API бирж криптовалют из таблицы в приложении. Так же проверить новые методы и добавить из описание. Добавить в описание ссылки на описания на сайтах бирж. ...
Доработать сайт на вордпрессе
Сайт - http://socarenda.ru/
Требуется :
спрятать полностью раздел база , открываться должен только после оплаты
сделать сайт живым, новым, современным ( новая шапка, структура текста главной страницы )
добавить продающие фишки ( перезвонить с сайта и т.д. )
Заявки фрилансеров
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