Доработать сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Сайт - http://socarenda.ru/ 

Требуется :  

спрятать полностью  раздел база ,  открываться должен только после оплаты

сделать сайт  живым, новым, современным (  новая шапка,  структура текста главной страницы )

добавить продающие фишки  (  перезвонить с сайта и т.д. )

WordPress
9 лет назад
alexvelickij
Минаев 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров