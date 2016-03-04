Проверка актуальности API бирж криптовалют у меня и добавление новых

Необходимо проверить актуальность и точность методов API бирж криптовалют из таблицы в приложении. Так же проверить новые методы и

добавить из описание. Добавить в описание ссылки на описания на сайтах

бирж. Добавить в таблице еще 4 биржи криптовалют.

https://yadi.sk/d/hvXlcw4Cr2jyF

1. перепроверить, кроме itbit (удалить)

2. Добавить Huobi, btc-china (btcc), okcoin, coinbase

3. найти новые фичи, забытые или не догадались до которых.

Указывайте цену и срок за работу.