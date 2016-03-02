Доработка сервиса на Yii-framework (mid-developer)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок380 просмотров

Добрый день всем. 

Необходимо внести незначительных доработки в движок сайта на Yii1 (многофункциональный каталог товаров), развернуть на новом сервере и переподключить elastic search.

Работы на 30 часов суммарно, срок достаточно горящий, но адекватный, по договоренности. Оплата только по факту или поэтапно (допустима СБР), бюджет оговаривается с исполнителем. 

Требования: 

- адекватный, думающий и грамотный специалист; 

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач; 

- PHP, Yii1/2, MySQL – уверенный mid-девелопер; 

- опыт верстки приветствуется; 

- желание учиться и применять новые технологии; 

- быть на связи. 

Прикладывайте примеры работ, без примеров сразу отклоняю. 

Компании не интересуют.

MySQLPHPYii
9 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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