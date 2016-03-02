Доброго времени суток, необходимо создать сайт под копирку с https://www.wello.com Сайт на русском, незначительное изменение по дизайну, адаптация под мобильную версию.
Изменить расположение поиска
Нужно изменить форму поиска.
сайт Tabulamebel.ru
Необходимо вывести отдельной открытой строкой под эмблемой сайта во всю ширину страницы и кнопкой "найти" в конце сроки
Заявки фрилансеров
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