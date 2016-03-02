Изменить расположение поиска

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Закрыт4 заявки248 просмотров

Нужно изменить форму поиска.

сайт Tabulamebel.ru

Необходимо вывести отдельной открытой строкой под эмблемой сайта во всю ширину страницы и кнопкой "найти" в конце сроки

9 лет назад
aivanov240680
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров