Создать Яндекс Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Здравствуйте.

Есть интернет магазин японских товаров на opencart, необходимо интегрировать с такими сервисами как:

 Яндекс Маркет, Мэил маркет, Гугл Маркет,  Прайс.ру.

Интересуют стоимость и сроки.

Opencart
9 лет назад
aleksandr-pcadar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров