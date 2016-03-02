Сделать RCON консоль для игр с отправкой команд.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок161 просмотр

Сделать RCON консоль для игр с отправкой команд для тех кто имел толк в разработке игрового хостинга. 

То есть, есть онлайн игры cs minecraft rust и прочее для них нужно сделать rcon. 

Пример как на картинке ниже. 

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров