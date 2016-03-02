Требуется написать скрипт, при заходе на страницу с размещенным видео, что бы данное видео автоматически (без клика по видео со стороны пользователя) воспроизводилось в мобильном браузере. Как iOS так и Android.
Скрипт - Плагин для Wordpress на php + mysql
Здравствуйте потенциальные исполнители.
Требуется написать на php+mysql скрипт - плагин с админкой для Wordpress ( потребуется знание html/css возможно фреймворка bootstrap)
Нужен плагин Бронирование квестов. Сейчас стоит сторонний сервис simplybook.me, он всем устраивает кроме того, что он через Iframe работает на стороннем сервере. Поэтому нужно сделать упрощенный аналог.
черновик тз прикладываю для оценки вами объема работ, чтобы вы могли понять справитесь вы или нет.
В ответе указывайте ваш скил, опыт, обоснуйте, что можете справиться с этим заданием, называйте приблизительный срок выполнения бета версии ( без учета доработок если потребуются ). И сколько вы хотели бы денег за свою работу, обоснованно по пунктам.
Спасибо. Ждем ответов
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