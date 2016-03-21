Установка верстки на личный кабинет интернет-магазина 1С-Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки136 просмотров

Имеется готовая верстка ЛК для интернет-магазина 1С-Битрикс. Необходимо установить её на личный кабинет 1С-Битрикса, заменив все таблицы представления товара, добавлено левое меню управления ЛК. Замены функционала не нужно производить.

Прошу предоставить:

1. Примерный срок исполнения работы

2. Примерную стоимость

p.s. количество отзывов и статус аккаунта в системе не влияет на выбор исполнителя. Ценится: Качество, Сроки, Понимание с первого раза что нужно сделать без лишних объяснений, задание уже написано.

9 лет назад
TOPSOFT
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

orangewebstudio
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
3 дня
Олег к работе подошел ответственно. ТЗ было изучено достаточно глубоко, но в процессе разработки возникли общие сложности из-за специфики задачи влияющие на срок исполнения задачи. Общая оценка работы на 4+. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

orangewebstudio
Олег 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад