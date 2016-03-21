Установка верстки на личный кабинет интернет-магазина 1С-Битрикс.

Имеется готовая верстка ЛК для интернет-магазина 1С-Битрикс. Необходимо установить её на личный кабинет 1С-Битрикса, заменив все таблицы представления товара, добавлено левое меню управления ЛК. Замены функционала не нужно производить.

Прошу предоставить:

1. Примерный срок исполнения работы

2. Примерную стоимость

p.s. количество отзывов и статус аккаунта в системе не влияет на выбор исполнителя. Ценится: Качество, Сроки, Понимание с первого раза что нужно сделать без лишних объяснений, задание уже написано.