Нужно поменять логику импорта товаров в стандартном модуле. Суть: в магазине использую один товар - один уникальный артикул = хочу поэтому полю проходить идентификацию товара! Цель: при импорте в стандартном модуле товаров csv ...
Программа по отправке писем на сайте
На нашем сайте есть возможность отправить письмо другому зарегистрированному пользователю сайта.
Требуется программа по отправке сообщений в личку пользователям сайта с применением фильтра.
То есть, нужно выбрать список пользователей и отправить им сообщение в личку.
Заявки фрилансеров
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