Программа по отправке писем на сайте

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Закрыт2 заявки162 просмотра

На нашем сайте есть возможность отправить письмо другому зарегистрированному пользователю сайта.

Требуется программа по отправке сообщений в личку пользователям сайта с применением фильтра.

То есть, нужно выбрать список пользователей и отправить им сообщение в личку.

9 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров