Добавление функций в карточку товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется для сайта http://home-decor-shop.ru/ движок http://storeland.ru/

Создать в карточке товара(товаров) модель стены с мебелью для отображения на ней товаров (картин, наклеек)

Пример для понимания 

http://mercury-art.ru/7703

Посмотреть обои в интерьере

или http://www.fotooboi.ru/

Требования 

Ответственность и присутствие онлайн.

Также указание сроков когда будет готово.

9 лет назад
lifecampmoscow
Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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