Ищем программиста по Wordpress из Западной Украины для ПОСТОЯННОЙ работы над информационными (не коммерческими) сайтами. Работа предполагает определенную долю обучения, и часть времени (1-3 раза в неделю на несколько часов) нужно будет проводить встречи. Любые ...
Написать фильтр товаров на js
Необходимо написать фильтр товаров на js
1. Производитель
2. Цена (ползунок)
3. Мощность
4. Вид
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