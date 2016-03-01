Написать фильтр товаров на js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка105 просмотров

Необходимо написать фильтр товаров на js

1. Производитель

2. Цена (ползунок)

3. Мощность

4. Вид

JavaScript
9 лет назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
1 день
Рекомендую, отличный исполнитель.
Все отлично

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад