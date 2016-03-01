Модуль визуализации на chartjs.org

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Под yii2 сделать модуль визуализации (с большим количеством типов диаграмм) на основании chartjs.org.

Yii
9 лет назад
alexeei
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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