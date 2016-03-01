Ruby on Rails – разработка модуля для Redmine

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У нас есть техническое задание на разработку модуля учета финансов для Redmine. Необходимо оценить по срокам и стоимости данное ТЗ и приступить к выполнению. 

Краткий список необходимого: 

1. Плановый доход и расход по налу и безналу. 

2. Запрос оплаты исполнителем по закрытым им задачам. 

3. Настройка и доработка модуля helpdesk. 

4. Прикрутить верстку писем для оповещений из Redmaina (чтобы письма приходили в необходимом оформлении html) 

А так же другие задачи. Подробности в ТЗ. 

При отклике прошу указывать примерную стоимость часа работы. 

Объем работ примерно часов на 30. Redmine постоянно дописываем, поэтому возможны новые задачи.

HTMLRuby
9 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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