Ruby on Rails – разработка модуля для Redmine

У нас есть техническое задание на разработку модуля учета финансов для Redmine. Необходимо оценить по срокам и стоимости данное ТЗ и приступить к выполнению.

Краткий список необходимого:

1. Плановый доход и расход по налу и безналу.

2. Запрос оплаты исполнителем по закрытым им задачам.

3. Настройка и доработка модуля helpdesk.

4. Прикрутить верстку писем для оповещений из Redmaina (чтобы письма приходили в необходимом оформлении html)

А так же другие задачи. Подробности в ТЗ.

При отклике прошу указывать примерную стоимость часа работы.

Объем работ примерно часов на 30. Redmine постоянно дописываем, поэтому возможны новые задачи.