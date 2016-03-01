Доработать веб-сервис

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Доработать веб-сервис по проверке файлов.

Самописный PHP-сервер и административная часть.

Только для опытных PHP-разработчиков. 

Подробности кандидатам. 

Предоплаты нет.

PHP
9 лет назад
izvekov
Игорь 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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