Реализация видео-плеера на сайте.

Добрый день разработчики!

Требуется написание скрипта для отображения видео-плеера с подгрузкой видео с ютуб.

Вот примеры того, что я хочу видеть у себя на сайте (один-в-один) :

Замысел в следующем:

я захожу на страницу скрипта на своем сайте, вижу одно поле для вставки ссылки на ролик с ютуба и кнопку "выполнить". В результате должна создаваться новая страница у меня на сайте, как в одном из 2-х примеров выше.

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