Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
Требуется программист, имеющий опыт работы с codeignitor
Требуется программист, имеющий опыт работы с codeignitor
Имеется партнерская программа offers.pro, интеграция с срм настроена, но возврат статусов нарушен (в админку из срм возвращаются другие статусы).
Так же нужно допилить некоторые элементы внутри личного кабинета вебмастера.
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