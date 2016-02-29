Требуется программист, имеющий опыт работы с codeignitor

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок89 просмотров

Требуется программист, имеющий опыт работы с codeignitor 

Имеется партнерская программа offers.pro, интеграция с срм настроена, но возврат статусов нарушен (в админку из срм возвращаются другие статусы). 

Так же нужно допилить некоторые элементы внутри личного кабинета вебмастера.

9 лет назад
andreyoper
Андрей 
52 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

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