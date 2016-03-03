Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
Программирование сайта (биржи)
Сейчас заканчиваем интерактивный дизайн биржи на подобии fl.ru, нужно сделать программную часть этой биржи.
Основная структура биржи похожа на структуру fl.ru (площадка для взаимодействие заказчика и исполнителя)
Помимо программирования основной "лицевой" структуры сайта, нам необходимо
программирование "внутренней" админской части, разработка удобной панели
управления.
Предпочтительные для нас фреймворки – laravel, yii, simfony, codeIgniter, какой из них выберите неважно, главное чтобы
программная часть работала идеально.
Общее количество страниц на платформе – 50-60
Заявки фрилансеров
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