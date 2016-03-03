Программирование сайта (биржи)

Сейчас заканчиваем интерактивный дизайн биржи на подобии fl.ru, нужно сделать программную часть этой биржи.

Основная структура биржи похожа на структуру fl.ru (площадка для взаимодействие заказчика и исполнителя)

Помимо программирования основной "лицевой" структуры сайта, нам необходимо

программирование "внутренней" админской части, разработка удобной панели

управления.

Предпочтительные для нас фреймворки – laravel, yii, simfony, codeIgniter, какой из них выберите неважно, главное чтобы

программная часть работала идеально.

Общее количество страниц на платформе – 50-60