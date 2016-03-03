Изменить php скрипт ( баланс сим-карты в личном кабинете Мегафон )

Здравствуйте, уважаемые профессионалы,

имеется php-скрипт, который

а) берет номер телефона и пароль от личного кабинета Мегафон из фала Excel (см. вложение - там Excel-файл balans.xls, а также все исходники программы)

файл имеет 3 поля: Номер | Пароль | Баланс

б) по очереди для каждого номера телефона (их несколько) заходит в личный кабинет Мегафон (вбивая капчу [c помощью antigate.com]), берет оттуда баланс, и проставляет его обратно в файл Excel (в столбец "Баланс")

в) для каждого номера телефона страница обновляется (чтобы на хостинге не возникало ошибки "превышено максимальное время выполнения скрипта")

г) в конце Excel-файл с балансами сохраняется на жесткий диск

Проблема: личный кабинет Мегафона изменился со старого

moscowsg.megafon.ru

на новый

https://lk.megafon.ru/

и программа выдает ошибку

"Failed to read https://moscowsg.megafon.ru/ps/scc/login.php?SECONDARY_LOGIN=1&FULLVERSION"

Возможные плюсы: теперь при входе в личный кабинет, судя по всему, не требуется капча.

Задача:

Сделать так, чтобы программа работала с новым личным кабинетом Мегафон.

Прошу указать

а) цену

б) ориентировочный срок выполнения задачи

На все вопросы отвечу.

Предложения формата: "пишите, договоримся" или "сделаю качественно и в срок" рассматриваться не будут, только конкретика. Благодарю за понимание.