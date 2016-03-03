Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
Изменить php скрипт ( баланс сим-карты в личном кабинете Мегафон )
Здравствуйте, уважаемые профессионалы,
имеется php-скрипт, который
а) берет номер телефона и пароль от личного кабинета Мегафон из фала Excel (см. вложение - там Excel-файл balans.xls, а также все исходники программы)
файл имеет 3 поля: Номер | Пароль | Баланс
б) по очереди для каждого номера телефона (их несколько) заходит в личный кабинет Мегафон (вбивая капчу [c помощью antigate.com]), берет оттуда баланс, и проставляет его обратно в файл Excel (в столбец "Баланс")
в) для каждого номера телефона страница обновляется (чтобы на хостинге не возникало ошибки "превышено максимальное время выполнения скрипта")
г) в конце Excel-файл с балансами сохраняется на жесткий диск
Проблема: личный кабинет Мегафона изменился со старого
на новый
и программа выдает ошибку
"Failed to read https://moscowsg.megafon.ru/ps/scc/login.php?SECONDARY_LOGIN=1&FULLVERSION"
Возможные плюсы: теперь при входе в личный кабинет, судя по всему, не требуется капча.
Задача:
Сделать так, чтобы программа работала с новым личным кабинетом Мегафон.
Прошу указать
а) цену
б) ориентировочный срок выполнения задачи
На все вопросы отвечу.
Предложения формата: "пишите, договоримся" или "сделаю качественно и в срок" рассматриваться не будут, только конкретика. Благодарю за понимание.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбираютВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть музыкальный сайт с двумя проблемами: 1) плеер отлично работает на десктопах, но не включается на мобильных устройствах 2) при заходе на страницу трека автоматически загружается непонятный файл без расширения и небольшого размера ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по wordpress, который сможет найти причину медленной работы сайта, оптимизировать и переписать сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу человека который может написать скрипт для обновления остатков и цен товара при повторной загрузке xml файла на платформе InSales.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboard необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход) серверный язык php сть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboardнеобходимо сделать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день. Есть сайт: decon-service .ru и он заражен. В связи с этим хостинг его заблокировал. Нужно его вылечить. По возможности самым простым способом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу программиста, который сможет доработать уже действующий сайт Promot.by Подробнее связаться со мной вы можете в скайпе Есть удобная админкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мы уже несколько лет развиваем собственную crm систему, сейчас готов объемный блок доработок нашей системы. Необходимо реализовать его до 21 марта, тестирование нужно закончить до 1 апреля. Желательно, что бы тестирование с вашей стороны так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно прямо сейчас установить сайт на хостинг. Это сайт на deployd. deployd работает на Node.js У хостеров есть инструкция. Нужно начать прямо сейчас. Плачу 500 руб.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад