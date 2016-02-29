2 задачи по музыкальному сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Есть музыкальный сайт с двумя проблемами:

1) плеер отлично работает на десктопах, но не включается на мобильных устройствах

2) при заходе на страницу трека автоматически загружается непонятный файл без расширения и небольшого размера (8 кб)

Нужно исправить эти пункты. Адрес сайта показываю в лс. 

Жду предложений.

9 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров