Есть интернет магазин Работы начались, но исполнитель пропал. Ищем замену
2 задачи по музыкальному сайту
Есть музыкальный сайт с двумя проблемами:
1) плеер отлично работает на десктопах, но не включается на мобильных устройствах
2) при заходе на страницу трека автоматически загружается непонятный файл без расширения и небольшого размера (8 кб)
Нужно исправить эти пункты. Адрес сайта показываю в лс.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбираютВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по wordpress, который сможет найти причину медленной работы сайта, оптимизировать и переписать сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу человека который может написать скрипт для обновления остатков и цен товара при повторной загрузке xml файла на платформе InSales.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboard необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход) серверный язык php сть личный кабинет http://project17.web-dub.org/#/dashboardнеобходимо сделать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день. Есть сайт: decon-service .ru и он заражен. В связи с этим хостинг его заблокировал. Нужно его вылечить. По возможности самым простым способом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу программиста, который сможет доработать уже действующий сайт Promot.by Подробнее связаться со мной вы можете в скайпе Есть удобная админкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Мы уже несколько лет развиваем собственную crm систему, сейчас готов объемный блок доработок нашей системы. Необходимо реализовать его до 21 марта, тестирование нужно закончить до 1 апреля. Желательно, что бы тестирование с вашей стороны так ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно прямо сейчас установить сайт на хостинг. Это сайт на deployd. deployd работает на Node.js У хостеров есть инструкция. Нужно начать прямо сейчас. Плачу 500 руб.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
CMS Joomla - вылечить сайт от вирусов + максимально повысить безопасность сайтаВеб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад