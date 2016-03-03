Оптимизировать работу wordpress блога.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки110 просмотров

Требуется специалист по wordpress, который сможет найти причину медленной работы сайта, оптимизировать и переписать сайт.

WordPress
9 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно, согласно плану проекта. Рекомендую! ++
Терпеливый понимающий замечательный заказчик, идёт навстречу, не кичится даже что-то посоветовать. Рекомендую к работе

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад