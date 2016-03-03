есть сайт free-student.ru до этого письмо когда выбирали исполнителя нормальное приходило сейчас же пустое сообщение приходит. когда исполнителя выбирают
Оптимизировать работу wordpress блога.
Требуется специалист по wordpress, который сможет найти причину медленной работы сайта, оптимизировать и переписать сайт.
Выбранный исполнитель
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