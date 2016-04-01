Вылечить сайт на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок160 просмотров

Добрый день. 

Есть сайт: decon-service .ru и он заражен. В связи с этим хостинг его заблокировал.

Нужно его вылечить. По возможности самым простым способом.

WordPress
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Работа сделана хорошо. Рекомендую Павла как хорошего специалиста.
Рад был помочь с проблемой. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад