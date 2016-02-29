Разработать плагин репостинга в соц. сети для Wordpress

Проект: http://jimbim.ru

Задачи детально:

1. Разработать (можно на основе имеющегося) плагин для Worpress для автоматического репостинга в социальные сети добавленных статей. Примеры шаблона можно глянуть в имеющейся группе вк https://vk.com/jimbimsocial (ничего сложного).

2. Социальные сети для автоматического репостинга: вк, фейсбук, твиттер и одноклассники.

3. Для твиттера и ОД шаблон публикации отличается от вк и фб в связи с отличительными особенностями этих соц. сетей. Это необходимо учитывать!

Бюджет: ждем Ваших предложений!

Сроки: 5 дней

PS Есть перспектива выполнения других задач по проекту на постоянной освнове!