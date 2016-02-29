Сделать форму обратной связи

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Закрыт10 заявок129 просмотров

Сделать форму обратной связи на сайте.

Поля: имя, телефон, e-mail, дата мероприятия.

Заполненная форма должна уходить на указанную почту.

Должна быть защита от отправки пустой формы, не средствами браузера, буду проверять в Safari.

После заполнения и отправки поля становятся неактивными, как здесь: http://pavinremont.ru/ (форма заказа звонка в шапке)

9 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров