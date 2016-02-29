Кто работает с данными технологиями и имеет опыт. Оставьте ваши контакты я с Вами свяжусь. С Уважением, Владислав.
Большой проект на node.js + js
Есть большой проект работающий на связке серверный node.js + фронт javascript + Symfony в качестве админки.
Задания по проекту есть регулярно.
Актуально:
1. Внедрение iframe для выполнение клиентского кода (отображение рекламы, сейчас это решается обычными div) с сохранием полноты функционала в клиентский код. Бюджет 50$
2. Переписывание клиентского кода 4k+ строк кода с целью сократить код, сделать его более ООП (сейчас он такой только формально, присутствуем избыточное ветвление if-else, callback-hell и прочие неприятности) согласно приготовленной схеме UML, код в меру документирован и комментирован. 150 у.e.
Или
Добавление нового функционала: слежение пользователя (real time binding) + retargeting. Бюджет 250 у.е.
Оба проекта для нас важны, но приоритет еще не выбран.
- Каждый из пунктов оплачивается отдельно
- Предоплаты нет
- Показываете оговоренный функционал - оплачиваем.
Что ищем в заказчике: оперативность, регулярный контакт, ответственность.
Работаем через PayPal, Skrill, возможен ПриватБанк(одноразово)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Суть вопроса такова, у меня есть канал на ютубе. Есть несколько сайтов, на которых я размещаю видео со своего канала. До сих пор мне приходилось делать это в ручную и это не есть удобно. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать криптовалюту, подключить пул, создать логотип, поместить информацию на форум https://bitcointalk.org, добавить криптовалюту на биржу, создать простенький сайт для ознакомление и размещения на нем электронных кошельков! Криптовалюту делать самому не придется, но желательно знание английского языка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт: http://airweb.studio Нужно отредактировать раздел "Блог", чтобы при нажатии кнопки "посмотреть все записи", не отображалась сразу вся информация всех постов, только частично, и только потом по нажатию "читать полностью" раскрывалась информация.Сайт грузит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен человек для натяжки HTML Bootstrap на WORDPRESS и создания функциональных шаблонов в связке с Visual Composer . Делать уже на готовом похожем шаблоне что не требует разработки полностью с нуля . Обязательно нормально знать HTML ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо восстановить доступы к сайту в админку php bb.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищу програмиста для работы в программе Prestashop. 1. нужно поменять дизайн магазина. 2. Проверить работу модуля (не приходит извещение о покупке на Е-майл администратора) 3. Изменить дизайн баннера на лицевой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать Web-функционал для игрового проекта Minecraft. Техническое задание имеется, в общих чертах, система должна выглядеть модульной. К примеру: модуль Личного кабинета, Online магазина, Бан-Панели и тд . . . В принципе, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад