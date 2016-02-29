Большой проект на node.js + js

Есть большой проект работающий на связке серверный node.js + фронт javascript + Symfony в качестве админки.

Задания по проекту есть регулярно.

Актуально:

1. Внедрение iframe для выполнение клиентского кода (отображение рекламы, сейчас это решается обычными div) с сохранием полноты функционала в клиентский код. Бюджет 50$

2. Переписывание клиентского кода 4k+ строк кода с целью сократить код, сделать его более ООП (сейчас он такой только формально, присутствуем избыточное ветвление if-else, callback-hell и прочие неприятности) согласно приготовленной схеме UML, код в меру документирован и комментирован. 150 у.e.

Или

Добавление нового функционала: слежение пользователя (real time binding) + retargeting. Бюджет 250 у.е.

Оба проекта для нас важны, но приоритет еще не выбран.

Каждый из пунктов оплачивается отдельно

Предоплаты нет

Показываете оговоренный функционал - оплачиваем.

Также ищем варианты постоянного сотрудничества на неполную занятость. Есть еще пара интересных проектов.

Что ищем в заказчике: оперативность, регулярный контакт, ответственность.

Работаем через PayPal, Skrill, возможен ПриватБанк(одноразово)