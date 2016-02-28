Prestashop прогромировние, дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Добрый день. Ищу програмиста  для  работы  в программе Prestashop.

1. нужно  поменять дизайн магазина.

2. Проверить работу модуля (не приходит извещение о покупке на Е-майл администратора)

3. Изменить дизайн баннера на лицевой странице.

Остальная информация  при общении.

PrestaShop
9 лет назад
swetik79
45 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров