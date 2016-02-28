Скопировать поп-ап с сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Необходимо скопировать сложный поп-ап с сайта - плагин платный, надо сделать аналогичный поп-ап (возможно, внеся изменения в какие-то готовые решения).Оплата почасовая - 80 рублей в час.Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.

Если есть портфолио - приложите.

Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров