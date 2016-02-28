1) Необходимо перенести форум с системы ucoz (postspon.ru/) на другой движок форума с полным сохранением структуры url, дизайна, пользователей и так далее во общем реализовать максимально полную копию форума на мой взгляд ipb3 подойдёт.

2) Дополнительно нужно будет спарсить другой форум и интегрировать посты и темы в выше описанный форум.

3) Внешние ссылки в темах для гостей должны быть реализованы через редирект и вести по определенному адресу, пример предоставлю.

Сразу пишите конечную стоимость или вилку цен.

Что бы не отнимать время. Предоплата возможна только на webmoney при наличие bl>30 либо персонального аттестата.

Если qiwi и яндекс, то работа без предоплаты.