Необходимо перенести форум с системы ucoz

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Закрытнет заявок128 просмотров

1) Необходимо перенести форум с системы ucoz (postspon.ru/) на другой движок форума с полным сохранением структуры url, дизайна, пользователей и так далее во общем реализовать максимально полную копию форума на мой взгляд ipb3 подойдёт. 

2) Дополнительно нужно будет спарсить другой форум и интегрировать посты и темы в выше описанный форум. 

3) Внешние ссылки в темах для гостей должны быть реализованы через редирект и вести по определенному адресу, пример предоставлю. 

Сразу пишите конечную стоимость или вилку цен. 

Что бы  не отнимать время. Предоплата возможна только на webmoney при наличие bl>30 либо персонального аттестата. 

Если qiwi и яндекс, то работа без предоплаты. 

9 лет назад
sjjh
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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