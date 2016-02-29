Создать ссылку на скрипт резервации

Одна контора по услуге бронирования номеров дали свой скрипт. Поставили всё работает. всё круто. Но по клику на кнопку открывается форма. Мне нужна ссылка вида www.site.com/booking/ где форма бронирования а на заднем фоне веб сайт. по клику на закрытия возврат на www.site.com

Такая ссылка мне нужна для фейсбука, что бы там поставить на активную кнопку.

Они даже дали архив со скриптом. Надо сайт на wp соеденить с этим скриптом.

На других сайтах это работает. Тот же скрипт уже реализован.

Вот ссылки где уже всё сделанно. Хочу себе так же.

http://www.astorrigahotel.lv/reservation/

http://www.neiburgs.com/en/book/

Мультиязычность надо поддерживать.

Мой сайт на wordpress

Кто может? кто заинтересован?

Я прекрасно понимаю что это не 3 и не 7 дней работы.

Итак же прекрасно понимаю что это не 100$

Пишите цены в рублях.

Посредники не интересуют.