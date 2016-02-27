Скопировать сайт

В одном из онлайн-конструкторов был создан сайт, к исходному коду которого доступа соответственно нет. Сайт простой: четыре статические страницы и одна динамическая форма. Нужно скопировать этот сайт так, чтобы динамическая форма работала на сервере. От исполнителя в результате требуются файлы, готовые к заливке на любой хостинг, н-р, Regru

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