Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. Пример : meduza.io/ Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам. Пишите сроки и стоимость.
Сделать систему выдачи кредитов WebMoney как на wmkredit.ru
Нужно сделать систему выдачи кредитов WebMoney как на wmkredit.ru
1) Консультация по проекту (Что нужно, как лучше и т. п.)
2) Разработка системы выдачи кредитов WebMoney
Максимальный бюджет 100$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно решить проблему - убрать лимиты с кошельков webmoney настроенных на основной сайт swapo.ru https://passport.webmoney.ru/asp/certview.asp?wmid=194661714652 . Проблема заключается в том , что для того что бы отключили лимиты , сайт нужно зарегистрировать в каталоге Мегасток ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать скрипт который бы позволял делать следующие действия через "API" WhatsApp, Vibe, Telegram: - определял связан ли номер телефона с WhatsApp, Viber, Telegram- отправлял сообщение с помощью WhatsApp, Viber, Telegram- определял статусы доставки отправленного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на Joomla 3.4. В нем реализован интернет-магазин на компоненте Zoo, а именно JBZoo. Нужен поиск по магазину (не по всему сайту), который будет располагаться в шапке сайта. Обычная строка для вводу. Поиск должен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно разработать сайт и натянуть на wordpress. Подробнее в сообщенияВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
На сайт жадан.укр необходимо добавить 2 элемента: 1) несколько строк меню, отображающих новые программы, которые появились в моей работе 2) сделать так, чтобы при первом посещении сайта и при открытии еще двух разделов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Плагин расшаривания контента на сайте и возможности передать его в соц сеть или отправить по почте (конкретный выделенный участок текста, конкретное фото, видео и т.д.) Как вот здесь http://uptolike.ru/widgets/pic-share.html (при выделении текста всплывает кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ, при ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен программист (не студия!!), который отлично знает Yii и давно работать в Yii2. Проект высоконагруженный. Отмечаясь подробно расскажите о своем опыте и давно ли работаете с Yii, какие высоконагруженные проекты создавали? ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен PHP, JavaScript программист на 1 месяц. Нужно будет делать различные задания в течения месяца по цене которые от 1$ до 50$ Оплата Сбербанк или WebMoney сразу же после выполнения каждого задания. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад