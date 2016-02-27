Сделать систему выдачи кредитов WebMoney как на wmkredit.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужно сделать систему выдачи кредитов WebMoney как на wmkredit.ru

1) Консультация по проекту (Что нужно, как лучше и т. п.)

2) Разработка системы выдачи кредитов WebMoney 

Максимальный бюджет 100$

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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