Написать Чат-бота для Телеграмм

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. 

Пример : meduza.io/   

Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам.  Пишите сроки и стоимость.

9 лет назад
max5080240
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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