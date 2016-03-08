Доделать систему лицензирования на PHP (POST запросы)

Есть написанная система лицензирования одним плохим фрилансером, через месяц оказалось что она не рабочая!

Нужно ее доделать, а именно проверку.

Есть база mysql в ней уже все есть.

Есть клиентский скрипт который обращается к скрипту который на сервере а этот скрипт берет данные и отдает ответ клиенту обратно данные ключ, имя и прочее

Дело в том что если в скрипте который на сервере поменять данные (Название таблицы пароль или еще что то) Клиентский скрипт все равно почему то работает!

Нужно сделать так что бы были строгие условия! В плане того что если не получен запросом какой то параметр, то клиентский скрипт не работает!