Доделать систему лицензирования на PHP (POST запросы)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок234 просмотра

Есть написанная система лицензирования одним плохим фрилансером, через месяц оказалось что она не рабочая!

Нужно ее доделать, а именно проверку.

Есть база mysql в ней уже все есть.

Есть клиентский скрипт который обращается к скрипту который на сервере а этот скрипт берет данные и отдает ответ клиенту обратно данные ключ, имя и прочее

Дело в том что если в скрипте который на сервере поменять данные (Название таблицы пароль или еще что то) Клиентский скрипт все равно почему то работает!

Нужно сделать так что бы были строгие условия! В плане того что если не получен запросом какой то параметр, то клиентский скрипт не работает! 

MySQLPHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Aivad
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно. Рекомендую всем!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Aivad
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад