Требуется создать рулетку, которая каждый день, в одно и тоже время будет выбирать одного из участников сайта. Она не должна повторяться. Так же требуется отслеживание счета участника проэкта, если со счета участника не было ...
Доделать систему лицензирования на PHP (POST запросы)
Есть написанная система лицензирования одним плохим фрилансером, через месяц оказалось что она не рабочая!
Нужно ее доделать, а именно проверку.
Есть база mysql в ней уже все есть.
Есть клиентский скрипт который обращается к скрипту который на сервере а этот скрипт берет данные и отдает ответ клиенту обратно данные ключ, имя и прочее
Дело в том что если в скрипте который на сервере поменять данные (Название таблицы пароль или еще что то) Клиентский скрипт все равно почему то работает!
Нужно сделать так что бы были строгие условия! В плане того что если не получен запросом какой то параметр, то клиентский скрипт не работает!
Выбранный исполнитель
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