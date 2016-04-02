Внедрение верстки на CMS Вордпресс

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Завершен4 заявки203 просмотра

Добрый день. Есть адаптивная верстка, которую нужно внедрить в Вордпресс. По ссылке - https://www.dropbox.com/s/3k8b1gpdulgs2jt/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0.rar?dl=0 можете скачать макеты сайта в формате ПНГ и краткое ТЗ с комментариями, что и как работает.

В двух словах, сайт-визитка с текстовыми страницами, но с интересным дизайном.

Оставляйте скайп, пишите цену и сроки. 

Портфолио и отзывы иметь обязательно. При хорошем рейтинге возможна частичная предоплата, но желательно оплата по факту (выберу исполнителем тут), укажите свое согласие на то или другое.

WordPress
9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$80
4 дня
Все отлично!
Сотрудничеством доволен.

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TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад