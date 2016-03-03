Спарсить нужно сайт с тестами http://ru.testania.com/tests/ Сложность заключается в том, что кроме вопросов, нужны тексты и картинки ответов. Тест генерится только только через авторизацию фейсбука. Причем на один аккаунт фейсбука показывается ...
Программирование со знанием WordPress API
Добрый день,
Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/
Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на сайт http://prosto-kupon.ru/wp/ см. скриншоты. Подробное ТЗ исполнителю.
Это задание считается тестовым. Далее возможно долгосрочное сотрудничество по новому сайту на WordPress. Бюджет на миграцию 100 000 руб. Буду рад сотрудничеству с человеком, который не только программист, но и проявляет деловой подход: задает правильные вопросы, обозначает сроки.
UPD
Ответы на вопросы:
1. В рамках данного задания не нужно переносить сайт на новый движок, нужно показать свою компетентность в теме, при переносе 1 странички в админку (должны быть поля (с незначительными изменениями) и механика, как в оригинале).
2. Зачем нужно знать WP API? Чтобы не городить костылей (я качество кода оценить могу).
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