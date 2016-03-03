Программирование со знанием WordPress API

Добрый день,

Ищется человек, хорошо знакомый с WordPress API и способный квалифицированно перенести функционал с самописа на такую заготовку http://demo.powerthemes.club/themes/couponxl/

Для старта хочу перенести функционал добавления акции с сайта http://prosto-kupon.ru/ на сайт http://prosto-kupon.ru/wp/ см. скриншоты. Подробное ТЗ исполнителю.

Это задание считается тестовым. Далее возможно долгосрочное сотрудничество по новому сайту на WordPress. Бюджет на миграцию 100 000 руб. Буду рад сотрудничеству с человеком, который не только программист, но и проявляет деловой подход: задает правильные вопросы, обозначает сроки.

UPD

Ответы на вопросы:

1. В рамках данного задания не нужно переносить сайт на новый движок, нужно показать свою компетентность в теме, при переносе 1 странички в админку (должны быть поля (с незначительными изменениями) и механика, как в оригинале).

2. Зачем нужно знать WP API? Чтобы не городить костылей (я качество кода оценить могу).