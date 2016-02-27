Спарсить текст и картинки с сайта

Спарсить нужно сайт с тестами http://ru.testania.com/tests/

Сложность заключается в том, что кроме вопросов, нужны тексты и картинки ответов. Тест генерится только только через авторизацию фейсбука. Причем на один аккаунт фейсбука показывается всегда один и тот же вариант ответа. А мне надо спарсить несколько вариантов ответа.

Один из возможных путей - это проходить тесты разными аккаунтами и копировать результаты.

Хотя возможно есть более простые решения.