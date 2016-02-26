Добрый вечер. Требуется написать парсер сообщений + рассыльщик.

Примерное ТЗ.

1)Имеем html страницу на входе, распаршиваем ее на ЮРЛ адреса

2)Переходим поочередно по каждому ЮРЛ адресу

3) Вводим данные из файла логин.тхт

4)Жмем кнопку отправить

Ждем 20 минут, обновляем страницу. Находим последний ЮРЛ адрес с которым работали, и начинаем парсинг от него с аналогичными действиями что указаны выше.

В заявке прошу писать примерную цену и сроки (цена предпочтительно в рублях)