Здравствуйте! Нужно доработать подключение системы PAYU к сайту. Откликайтесь, пожалуйста те, кто знает и имеет опыт работы с этой системой. Проблема следующая: Некорректно работает адрес для приёма IPN уведомлений. ...
Написать парсер
Добрый вечер. Требуется написать парсер сообщений + рассыльщик.
Примерное ТЗ.
1)Имеем html страницу на входе, распаршиваем ее на ЮРЛ адреса
2)Переходим поочередно по каждому ЮРЛ адресу
3) Вводим данные из файла логин.тхт
4)Жмем кнопку отправить
Ждем 20 минут, обновляем страницу. Находим последний ЮРЛ адрес с которым работали, и начинаем парсинг от него с аналогичными действиями что указаны выше.
В заявке прошу писать примерную цену и сроки (цена предпочтительно в рублях)
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