Написать код для работы с Контентным API Я.Маркета

Смысл задачи максимально прост. Мне надо периодически получать (скачивать и добавить себе в базу) ряд произвольно выбранных товаров, ну допустим вот такая ссылка:

https://market.yandex.ru/catalog/56374/list?hid=91618&gfilter=1801946%3A17128808%2C10704037%2C11019105&pricefrom=50000

Здесь я выбрал кухонные мойки, трех брендов, ценой более 50к рублей, мне надо получить все выданные в результате запроса товары, с их ценами, поставщиками, фотографиями и характеристиками себе в базу.

Иными словами, конечный результат - это такое "волшебное" поле, куда я вбиваю URL, из него вы получаете все GET параметры и преобразовываете в соответствующие запросы к API, а результат складываете в БД магазина, ну или CSV файл.

Не рекомендую браться за эту задачу тем, кто не работал с их API или не уверенно себя чувствует в данных вопросах.

Ссылка на документацию - https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/all-methods-docpage/

Токен ключ на доступ дам только конечному исполнителю.