Спарсить сайты

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок239 просмотров

Требуется спарсить сайты с http://www.liveinternet.ru/rating/ru/#period=month; , http://top.mail.ru/Rating/ и http://top.ucoz.ru/

Спарсить все URL ( адреса сайтов в этом каталоге ).

Никаких больше не надо параметров главное чтобы были спарсены все адреса сайтов и помещены в 3 разных файла.

li.txt , mail.txt , ucoz.txt

9 лет назад
artem000666
Артем 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров