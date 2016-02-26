Мультирегион на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Сайт http://mesto-mebeli.ru/. Расширяются на другие города. Нужно сделать выбор города в шапке. Предусмотреть разные города,цены и наличие товара . Данный сайт реализован на Opencart - так как на нем это будет трудно реализуем, готовы рассмотреть смену cms.

Opencart
9 лет назад
asyacarva
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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