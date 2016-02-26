Написать виджет Погода и Обмен валют для WP

Есть туристический блог на WP.

1) Виджет погоды реализован от Gismeteo.

Все устраивает (как выглядит, как показывает погоду), но он формирует 16 ссылок на сайт Gismeteo (16 городов), но это плохо для SEO.

ЗАДАЧА:

Реализовать Погоду так, чтобы работал без исходящих ссылок на чужой сайт.

2) Нужно сделать виджет Курса валют, а также возможность кликнуть и конвертировать любую валюту любой суммы.

ЗАДАЧА:

Сделать в виде небольшой таблицы по вертикали EUR, USD, UAH, RUB

а по горизонтали напротив вертикали, чтобы показывал курс 4х валют (GEL, AZN, AMD, TRY)

то есть выйдет 16 цифр в таблице

Внизу таблицы кнопка с выводом на отдельную страницу (от вас нужен скрипт для страницы), где можно просчитать конвертацию любых валют мира.