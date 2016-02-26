Написать виджет Погода и Обмен валют для WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Есть туристический блог на WP.

1) Виджет погоды реализован от Gismeteo.

Все устраивает (как выглядит, как показывает погоду), но он формирует 16 ссылок на сайт Gismeteo (16 городов), но это плохо для SEO.

ЗАДАЧА:

Реализовать Погоду так, чтобы работал без исходящих ссылок на чужой сайт.

2) Нужно сделать виджет Курса валют, а также возможность кликнуть и конвертировать любую валюту любой суммы.

ЗАДАЧА:

Сделать в виде небольшой таблицы по вертикали EUR, USD, UAH, RUB

а по горизонтали напротив вертикали, чтобы показывал курс 4х валют (GEL, AZN, AMD, TRY)

то есть выйдет 16 цифр в таблице

Внизу таблицы кнопка с выводом на отдельную страницу (от вас нужен скрипт для страницы), где можно просчитать конвертацию любых валют мира.

WordPress
9 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на платформе storeland

    Есть арендованный интернет-магазинна платформе storeland.ru Требуется дописать несложныйфункционал, связанный с процессом обработки заказов и отображением карточек товаров. Заданий несколько, готов их выдаватьпо мере готовности.   Если увас есть опыт работы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Oscommerce meta tags

    Добрый день! Есть сайт на довольно старом движке oscommerce vam edition Необходимо на него прикрутить модуль  http://addons.oscommerce.com/info/5497 Или др. модуль, который позволил бы прописать метатеги для товаров по заданным шаблонам. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки сайта

    нет возможности редактировать метаданные на сайтеНет возможности добавить описание к категории и подкатегории товараНастроить ЧПУ на сайтеСделать кнопки навигации активными http://prntscr.com/a3hn35При нажатии на кнопку «Заказать» сделать сплывающее окно с информацией, что товар добавлен в «Корзину». ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реферальная система на сайт

    $53

    Нужно сделать реферальную систему для сайта. Верстка уже есть.  Суть реферальной системы заключается в следующем:  При оплате программы и регистрации человек получает логин и пароль, затем заходит в личный кабинет и копирует реферальные ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация

    Мне нужны подробные ответы с конкретными цифрами и ссылками на мои вопросы связанные с размещением видео на сайте.  Подробности в приложенном файле.  Пишите цену и задавайте вопросы, если что-то непонятно.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подчистить вирусы на сайте Bitrix

    В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое. Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание: public_html/_borders/_vti_cnf/urlrewrite.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/_borders/urlrewrite.php (PHP.Shell-83) public_html/_themes/_vti_cnf/rss.php (PHP.Shell.HostComm.#27047.WSO.0.UNOFFICIAL) public_html/bitrix/admin/include.php ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад