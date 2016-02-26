Добрый день! Есть сайт на довольно старом движке oscommerce vam edition Необходимо на него прикрутить модуль http://addons.oscommerce.com/info/5497 Или др. модуль, который позволил бы прописать метатеги для товаров по заданным шаблонам. ...
Натянуть верстку на cms Dolphin
Здравствуйте, все кто имеет опыт работы с данной cms.
предоставлю всю информацию.
С Уважением, Владислав.
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