Написание скрипта-робота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки124 просмотра

Есть CSV таблица с около 2000 записями. Пример см. в файл product.csv. Надо  написать робот с функционалом как в приложенном документе ТЗ-робот-26.02.2016.doc.

В отклике прошу указать цену.

9 лет назад
sewko
53 года
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Второй раз сотрудничаем с Александром и всё также 5+. Быстро, качественно, недорого. Могу только рекомендовать.
Очередной проект с Сергеем и все как обычно на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад