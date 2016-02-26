Наполнение доски объявлений через парсер

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Здравствуйте мне необходимо:

№1 либо парсер для скачивания с нескольких досок объявлений 2-3,  + картинки,  полностью автоматизирован

№2 либо Вы  2 раза в месяц парсите с 2-3 досок  объявления и отправляете мне в экселе

+ картинки

Сколько будет стоить первый и второй вариант?

Заранее спасибо.

9 лет назад
printerok
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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