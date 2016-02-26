Наполнение доски объявлений через парсер

Здравствуйте мне необходимо:

№1 либо парсер для скачивания с нескольких досок объявлений 2-3, + картинки, полностью автоматизирован

№2 либо Вы 2 раза в месяц парсите с 2-3 досок объявления и отправляете мне в экселе

+ картинки

Сколько будет стоить первый и второй вариант?

Заранее спасибо.